Freitagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Der S&P 500 verbuchte im NYSE-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0.38 Prozent auf 5’995.54 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 49.791 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.102 Prozent auf 5’979.21 Punkte an der Kurstafel, nach 5’973.10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’976.76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’012.45 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 4.72 Prozent. Vor einem Monat, am 08.10.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’751.13 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2024, notierte der S&P 500 bei 5’319.31 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 08.11.2023, einen Wert von 4’382.78 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 26.41 Prozent nach oben. 6’012.45 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Fortinet (+ 9.99 Prozent auf 92.04 USD), Tesla (+ 8.19 Prozent auf 321.22 USD), Motorola Solutions (+ 7.37 Prozent auf 504.60 USD), EOG Resources (+ 6.06 Prozent auf 134.12 USD) und Molson Coors Brewing Company (MCBC) (+ 4.99 Prozent auf 59.56 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Akamai (-14.40 Prozent auf 89.37 USD), Under Armour (-13.03 Prozent auf 9.68 USD), Under Armour (-11.87 Prozent auf 8.76 USD), Airbnb (-8.66 Prozent auf 134.61 USD) und Mettler-Toledo International (-7.19 Prozent auf 1’310.03 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 39’562’258 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.314 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch