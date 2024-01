Freitagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne

Am Freitag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 4’783.83 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 39.883 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.295 Prozent auf 4’794.32 Punkte an der Kurstafel, nach 4’780.24 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 4’768.98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’802.40 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.70 Prozent nach oben. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 4’643.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, lag der S&P 500 bei 4’349.61 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 12.01.2023, bei 3’983.17 Punkten.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Cognizant (+ 4.13 Prozent auf 77.97 USD), Bank of New York Mellon (+ 4.02 Prozent auf 54.85 USD), Northrop Grumman (+ 2.94 Prozent auf 481.08 USD), Valero Energy (+ 2.73 Prozent auf 131.50 USD) und NOV (+ 2.72 Prozent auf 19.98 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil SVB Financial Group (-27.27 Prozent auf 0.16 USD), United Airlines (-10.63 Prozent auf 39.78 USD), American Airlines (-9.46 Prozent auf 13.21 USD), Delta Air Lines (-8.97 Prozent auf 38.47 USD) und Whirlpool (-5.15 Prozent auf 114.16 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die American Airlines-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 17’178’793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.640 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

2024 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 120.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch