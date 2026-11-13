S&P 500 998434 / US78378X1072
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13.11.2026 22:33:49
Freitagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot
Der S&P 500 notierte schlussendlich im Minus.
Der S&P 500 gab im NYSE-Handel schlussendlich um 0.40 Prozent auf 7’561.67 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63.794 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.442 Prozent höher bei 7’625.95 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’592.40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7’621.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’499.40 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 1.88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’805.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’798.99 Punkte. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Stand von 6’737.49 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.25 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Cerebras Systems (+ 11.22 Prozent auf 108.72 USD), Charter A (+ 4.32 Prozent auf 138.39 USD), STERIS (+ 4.29 Prozent auf 264.32 USD), Global Payments (+ 4.21 Prozent auf 91.90 USD) und Fidelity National Information Services (+ 4.16 Prozent auf 29.54 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-8.75 Prozent auf 534.06 USD), Dell Technologies (-7.18 Prozent auf 344.53 USD), Cisco (-6.24 Prozent auf 95.64 USD), Coherent (-6.00 Prozent auf 218.15 USD) und Sandisk (-5.59 Prozent auf 885.01 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 84’890’737 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 4.672 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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