Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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04.09.2026 22:34:14
Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus
Der S&P 500 zeigte sich am Freitag im Minus.
Letztendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.38 Prozent auf 7’718.60 Punkte zurück. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61.405 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.165 Prozent auf 7’734.95 Punkte an der Kurstafel, nach 7’747.71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’706.12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’750.19 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.274 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 7’736.52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7’584.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’502.08 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.54 Prozent aufwärts. Bei 7’816.70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 11.90 Prozent auf 1’740.00 USD), Cerebras Systems (+ 10.30 Prozent auf 210.05 USD), KLA (+ 7.32 Prozent auf 185.60 USD), Marvell Technology (+ 7.05 Prozent auf 223.55 USD) und Coherent (+ 6.60 Prozent auf 281.86 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Autodesk (-8.26 Prozent auf 217.90 USD), Adobe (-6.73 Prozent auf 266.51 USD), Equifax (-6.37 Prozent auf 177.05 USD), PTC (-6.04 Prozent auf 141.02 USD) und Tesla (-5.92 Prozent auf 354.08 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 33’483’847 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.651 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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