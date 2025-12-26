Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert im Minus

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0.04 Prozent leichter bei 6’928.96 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 55.021 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.043 Prozent auf 6’935.02 Punkte an der Kurstafel, nach 6’932.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’945.77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’925.40 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0.929 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 26.11.2025, mit 6’812.61 Punkten bewertet. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 26.09.2025, bei 6’643.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, lag der S&P 500 bei 6’037.59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 18.07 Prozent nach oben. Bei 6’945.77 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Freeport-McMoRan (+ 3.04 Prozent auf 53.50 USD), Target (+ 1.63 Prozent auf 98.10 USD), NVIDIA (+ 1.36 Prozent auf 191.18 USD), Newmont (+ 1.18 Prozent auf 105.97 USD) und Elevance Health (+ 1.10 Prozent auf 347.09 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Moderna (-4.37 Prozent auf 31.32 USD), Royal Caribbean Cruises (-2.82 Prozent auf 285.82 USD), Norwegian Cruise Line (-2.72 Prozent auf 22.54 USD), Altria (-2.37 Prozent auf 57.58 USD) und Brown-Forman B (-2.27 Prozent auf 26.28 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13’856’118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch