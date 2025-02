Freitagshandel in New York: S&P 500 in der Verlustzone

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.40 Prozent leichter bei 6’031.92 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 52.997 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.073 Prozent leichter bei 6’113.03 Punkten, nach 6’117.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6’114.82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’030.01 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1.46 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 21.01.2025, bei 6’049.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’948.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.02.2024, lag der S&P 500 noch bei 4’981.80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 2.78 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’773.31 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit The Hershey (+ 3.89 Prozent auf 172.56 USD), ConAgra Foods (+ 3.50 Prozent auf 25.71 USD), Mondelez (+ 3.27 Prozent auf 64.20 USD), Brown-Forman B (+ 3.20 Prozent auf 31.97 USD) und Campbell Soup (+ 3.18 Prozent auf 40.59 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Akamai (-20.33 Prozent auf 78.10 USD), Old Dominion Freight Line (-7.35 Prozent auf 182.76 USD), UnitedHealth (-6.95 Prozent auf 467.48 USD), Alaska Air Group (-6.36 Prozent auf 70.57 USD) und Norwegian Cruise Line (-6.23 Prozent auf 24.08 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 22’374’254 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.526 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch