Freitagshandel in New York: S&P 500 gibt nachmittags nach

Um 20:01 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1.90 Prozent tiefer bei 5’585.12 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 47.804 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.263 Prozent schwächer bei 5’678.35 Punkten, nach 5’693.31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5’685.89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’573.94 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 2.33 Prozent nach. Vor einem Monat, am 28.02.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’954.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Wert von 5’970.84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’254.35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 verlor der Index bereits um 4.83 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’504.65 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell W R Berkley (+ 7.66 Prozent auf 71.36 USD), Enphase Energy (+ 2.68 Prozent auf 62.34 USD), American Water Works (+ 2.38 Prozent auf 146.47 USD), PPL (+ 2.24 Prozent auf 35.77 USD) und Merck (+ 2.22 Prozent auf 89.55 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Palantir (-6.05 Prozent auf 84.64 USD), DoorDash (-5.95 Prozent auf 182.47 USD), Caesars Entertainment (-5.74 Prozent auf 25.46 USD), PayPal (-5.73 Prozent auf 60.52 EUR) und Lumen Technologies (-5.73 Prozent auf 3.87 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 27’312’658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 3.086 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch