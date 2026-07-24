Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels leichter

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.64 Prozent leichter bei 24’975.82 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25’107.38 Zählern und damit 0.121 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25’137.69 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25’222.14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24’918.09 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 2.90 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 25’476.64 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 24’836.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21’057.96 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.49 Prozent zu. Bei 27’190.21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Safety Insurance Group (+ 41.49 Prozent auf 103.20 USD), World Acceptance (+ 13.03 Prozent auf 204.67 USD), SS&C Technologies (+ 10.35 Prozent auf 73.88 USD), VeriSign (+ 7.04 Prozent auf 280.00 USD) und Integra LifeSciences (+ 6.63 Prozent auf 19.79 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Richardson Electronics (-17.69 Prozent auf 17.96 USD), Americas Car-Mart (-16.48 Prozent auf 3.04 USD), AXT (-10.77 Prozent auf 47.23 USD), Power Integrations (-10.46 Prozent auf 63.46 USD) und TTM Technologies (-9.28 Prozent auf 131.41 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’026’452 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.508 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch