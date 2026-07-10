Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt zum Start

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0.10 Prozent fester bei 26’233.94 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.120 Prozent tiefer bei 26’175.54 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’206.89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26’258.17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’147.38 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.901 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 25’169.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’902.89 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 20’630.66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell WD-40 (+ 19.87 Prozent auf 287.00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.23 Prozent auf 98.80 USD), Resources Connection (+ 3.41 Prozent auf 4.85 USD), Cogent Communications (+ 2.93 Prozent auf 13.01 USD) und Nice Systems (+ 2.79 Prozent auf 100.59 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-17.08 Prozent auf 20.63 USD), Nortech Systems (-10.06 Prozent auf 13.06 USD), inTest (-7.63 Prozent auf 13.80 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7.42 Prozent auf 59.50 USD) und AXT (-6.06 Prozent auf 58.76 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’570’042 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.318 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch