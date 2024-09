Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags fester

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.78 Prozent höher bei 17’706.11 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.032 Prozent auf 17’575.26 Punkte an der Kurstafel, nach 17’569.68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17’564.61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17’719.14 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 5.17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17’187.61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17’667.56 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 13.09.2023, bei 13’813.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 19.91 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’671.07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’477.57 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cutera (+ 17.30 Prozent auf 0.80 USD), Century Casinos (+ 9.58 Prozent auf 2.63 USD), MicroStrategy (+ 9.25 Prozent auf 142.86 USD), Sify (+ 9.10 Prozent auf 0.46 USD) und FreightCar America (+ 9.01 Prozent auf 10.41 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Adobe (-8.82 Prozent auf 534.82 USD), Net 1 Ueps Technologies (-8.02 Prozent auf 4.36 USD), TransAct Technologies (-3.45 Prozent auf 4.20 USD), SMC (-2.82 Prozent auf 415.30 USD) und EXACT Sciences (-2.80 Prozent auf 65.50 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’607’971 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.056 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.03 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

