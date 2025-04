Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite mit Kursplus

Am Freitag gewinnt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.46 Prozent auf 16’463.47 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.176 Prozent schwächer bei 16’358.53 Punkten in den Freitagshandel, nach 16’387.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16’549.94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’228.04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 9.92 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 11.03.2025, einen Stand von 17’436.10 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Stand von 19’161.63 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.04.2024, bei 16’442.20 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2025 bereits um 14.61 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nektar Therapeutics (+ 20.46 Prozent auf 0.60 USD), Nissan Motor (+ 11.21 Prozent auf 2.58 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 9.42 Prozent auf 53.53 USD), Strategy (+ 6.18 Prozent auf 289.16 USD) und CRESUD (+ 6.16 Prozent auf 10.52 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Integra LifeSciences (-8.15 Prozent auf 16.00 USD), Forward Air (-8.04 Prozent auf 12.24 USD), IMAX (-5.63 Prozent auf 20.79 USD), Old Dominion Freight Line (-5.58 Prozent auf 148.00 USD) und ON Semiconductor (-5.25 Prozent auf 33.05 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 25’857’188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2.629 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.38 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch