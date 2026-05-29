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NASDAQ Composite-Performance 29.05.2026 22:34:16

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün

Kaum verändert zeigte sich der NASDAQ Composite schlussendlich.

SIGA Technologies
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Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.20 Prozent auf 26’972.62 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.161 Prozent auf 26’960.84 Punkte an der Kurstafel, nach 26’917.47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’094.80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’859.26 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.44 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 24’673.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’668.21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19’175.87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16.08 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’094.80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit NetApp (+ 22.39 Prozent auf 174.29 USD), Oracle (+ 10.84 Prozent auf 225.78 USD), Logitech (+ 9.05 Prozent auf 121.87 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 8.63 Prozent auf 57.29 USD) und Salesforce (+ 8.47 Prozent auf 191.10 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen American Eagle Outfitters (-11.83 Prozent auf 15.80 USD), Harmonic (-11.12 Prozent auf 15.11 USD), AXT (-10.84 Prozent auf 103.16 USD), Cogent Communications (-10.39 Prozent auf 17.76 USD) und Nortech Systems (-8.74 Prozent auf 14.93 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 117’444’044 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.416 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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