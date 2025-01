Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite klettert schlussendlich

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.51 Prozent höher bei 19’630.20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.64 Prozent höher bei 19’655.55 Punkten in den Freitagshandel, nach 19’338.29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 19’709.64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’543.32 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3.84 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 17.12.2024, bei 20’109.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18’373.61 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 17.01.2024, bei 14’855.62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1.81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’007.95 Punkten. Bei 18’831.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cutera (+ 19.16 Prozent auf 0.48 USD), Microvision (+ 18.03 Prozent auf 1.44 USD), Intel (+ 9.25 Prozent auf 21.49 USD), MicroStrategy (+ 8.04 Prozent auf 396.50 USD) und Compugen (+ 6.13 Prozent auf 2.25 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Agilysys (-8.39 Prozent auf 121.81 USD), JB Hunt Transportation Services (-7.38 Prozent auf 172.45 USD), Donegal Group B (-5.77 Prozent auf 13.38 USD), BlackBerry (-5.23 Prozent auf 3.99 USD) und Cumulus Media A (-5.07 Prozent auf 0.83 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 59’982’867 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.475 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Comtech Telecommunications-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch