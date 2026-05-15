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Kursverlauf 15.05.2026 18:01:18

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite am Freitagmittag leichter

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite am Freitagmittag leichter

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Mittag abwärts.

NVIDIA
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Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.38 Prozent schwächer bei 26’268.06 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.30 Prozent auf 26’288.92 Punkte an der Kurstafel, nach 26’635.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’097.54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’364.04 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.507 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, stand der NASDAQ Composite bei 24’016.02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’546.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19’112.32 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13.05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26’707.14 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit DexCom (+ 6.59 Prozent auf 61.63 USD), AXT (+ 6.26 Prozent auf 122.18 USD), Innodata (+ 4.36 Prozent auf 94.08 USD), Landstar System (+ 4.34 Prozent auf 175.25 USD) und Richardson Electronics (+ 4.29 Prozent auf 18.25 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen SMC (-18.16 Prozent auf 410.39 USD), Microvision (-9.09 Prozent auf 0.55 USD), 3D Systems (-8.23 Prozent auf 3.01 USD), Americas Car-Mart (-7.71 Prozent auf 11.13 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-7.25 Prozent auf 3.71 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21’519’035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.717 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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