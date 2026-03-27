Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter

Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.25 Prozent tiefer bei 23’291.55 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.522 Prozent auf 23’463.75 Punkte an der Kurstafel, nach 23’586.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23’472.89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23’258.83 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 4.03 Prozent nach. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 24’960.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Stand von 25’644.39 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 19’798.62 Punkten.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.60 Prozent ein. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’258.83 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Constellation Energy (+ 3.18 Prozent auf 304.58 USD), Kraft Heinz Company (+ 2.97 Prozent auf 22.20 USD), Micron Technology (+ 2.48 Prozent auf 364.26 USD), Mondelez (+ 1.70 Prozent auf 58.56 USD) und American Electric Power (+ 1.69 Prozent auf 131.03 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Datadog A (-8.64 Prozent auf 113.56 USD), Palo Alto Networks (-6.72 Prozent auf 145.85 USD), Arm (-6.69 Prozent auf 144.45 USD), Align Technology (-6.41 Prozent auf 165.96 USD) und CrowdStrike (-6.33 Prozent auf 367.76 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21’102’324 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.612 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1.91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch