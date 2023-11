Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.21 Prozent stärker bei 15’099.49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.439 Prozent auf 14’985.12 Punkte an der Kurstafel, nach 14’919.55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 15’149.78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’965.29 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 5.71 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 03.10.2023, bei 14’565.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15’353.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 10’690.60 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 39.00 Prozent. Bei 15’932.05 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10’696.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 8.84 Prozent auf 77.53 USD), Sirius XM (+ 6.45 Prozent auf 4.95 USD), Warner Bros Discovery (+ 6.23 Prozent auf 11.77 USD), Airbnb (+ 6.18 Prozent auf 122.64 USD) und Monster Beverage (+ 5.51 Prozent auf 55.56 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Fortinet (-12.35 Prozent auf 50.48 USD), Palo Alto Networks (-2.73 Prozent auf 243.53 USD), Atlassian A (-2.48 Prozent auf 176.90 USD), Paychex (-1.79 Prozent auf 110.46 USD) und Baker Hughes (-0.90 Prozent auf 35.19 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’852’269 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.559 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch