Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 beendete den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 21’117.18 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.085 Prozent auf 21’083.58 Punkte an der Kurstafel, nach 21’101.57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 21’155.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’050.32 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 5.52 Prozent. Vor einem Monat, am 08.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20’107.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 18’413.82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15’313.24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 27.64 Prozent nach oben. Bei 21’155.00 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Fortinet (+ 9.99 Prozent auf 92.04 USD), Tesla (+ 8.19 Prozent auf 321.22 USD), MercadoLibre (+ 5.52 Prozent auf 1’872.01 USD), Costco Wholesale (+ 3.27 Prozent auf 943.80 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 2.84 Prozent auf 516.74 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Airbnb (-8.66 Prozent auf 134.61 USD), JDcom (-6.99 Prozent auf 38.35 USD), Moderna (-6.86 Prozent auf 46.83 USD), Enphase Energy (-6.55 Prozent auf 66.90 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-6.40 Prozent auf 117.81 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 39’562’258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.314 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Super Micro Computer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

