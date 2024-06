Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:39 Uhr via NYSE 0.15 Prozent höher bei 38’945.42 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 13.357 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.156 Prozent leichter bei 38’825.40 Punkten in den Handel, nach 38’886.17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 38’751.85 Punkte, das Tageshoch hingegen 39’105.23 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0.608 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 07.05.2024, bei 38’884.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38’791.35 Punkte. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, wurde der Dow Jones mit 33’665.02 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3.26 Prozent zu. Bei 40’077.40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 1.95 Prozent auf 97.59 USD), Travelers (+ 1.85 Prozent auf 213.58 USD), 3M (+ 1.72 Prozent auf 99.91 USD), JPMorgan Chase (+ 1.66 Prozent auf 200.18 USD) und IBM (+ 1.06 Prozent auf 169.99 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walmart (-1.41 Prozent auf 66.20 USD), Home Depot (-1.28 Prozent auf 326.87 USD), UnitedHealth (-1.09 Prozent auf 496.45 USD), Verizon (-0.50 Prozent auf 41.13 USD) und McDonalds (-0.42 Prozent auf 259.63 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 5’040’919 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.893 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

