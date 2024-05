Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Zum Handelsende sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.34 Prozent auf 40’003.59 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13.464 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.108 Prozent höher bei 39’912.34 Punkten in den Handel, nach 39’869.38 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 39’858.86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40’010.88 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 1.04 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 37’753.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38’627.99 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 17.05.2023, einen Stand von 33’420.77 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6.07 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40’051.05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1.58 Prozent auf 356.27 USD), JPMorgan Chase (+ 1.15 Prozent auf 204.79 USD), Boeing (+ 1.09 Prozent auf 184.95 USD), Walmart (+ 1.00 Prozent auf 64.65 USD) und Chevron (+ 0.98 Prozent auf 162.67 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-0.71 Prozent auf 312.47 USD), Intel (-0.62 Prozent auf 31.83 USD), Verizon (-0.47 Prozent auf 40.06 USD), Coca-Cola (-0.46 Prozent auf 63.03 USD) und McDonalds (-0.41 Prozent auf 272.38 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 16’686’698 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2.896 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

