Freitagshandel in New York: Dow Jones schwächelt nachmittags

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.70 Prozent leichter bei 49’038.78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.581 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.369 Prozent auf 49’201.81 Punkte an der Kurstafel, nach 49’384.01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’265.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 48’963.05 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.069 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 23.12.2025, mit 48’442.41 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46’734.61 Punkte. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 44’565.07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1.36 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 49’633.35 Punkten. Bei 47’853.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3.94 Prozent auf 468.92 USD), Amazon (+ 2.02 Prozent auf 239.08 USD), NVIDIA (+ 1.69 Prozent auf 187.97 USD), McDonalds (+ 0.77 Prozent auf 308.38 USD) und Coca-Cola (+ 0.77 Prozent auf 72.42 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Goldman Sachs (-3.84 Prozent auf 918.00 USD), Caterpillar (-3.75 Prozent auf 624.12 USD), American Express (-2.39 Prozent auf 359.23 USD), JPMorgan Chase (-2.14 Prozent auf 297.14 USD) und Walt Disney (-1.80 Prozent auf 111.17 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 18’010’610 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3.795 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.28 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch