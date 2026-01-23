Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’056 -0.7%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9263 -0.2%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’969 0.7%  Bitcoin 71’072 0.7%  Dollar 0.7856 -0.5%  Öl 65.8 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Nikkei und TOPIX im Aufwind? Experten setzen auf Japan-Aktien 2026
Chainlink: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wie viel Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones im Fokus 23.01.2026 20:03:26

Freitagshandel in New York: Dow Jones schwächelt nachmittags

Freitagshandel in New York: Dow Jones schwächelt nachmittags

Der Dow Jones notiert heute im negativen Bereich.

Walt Disney
87.86 CHF -2.11%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.70 Prozent leichter bei 49’038.78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.581 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.369 Prozent auf 49’201.81 Punkte an der Kurstafel, nach 49’384.01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’265.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 48’963.05 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.069 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 23.12.2025, mit 48’442.41 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46’734.61 Punkte. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 44’565.07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1.36 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 49’633.35 Punkten. Bei 47’853.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3.94 Prozent auf 468.92 USD), Amazon (+ 2.02 Prozent auf 239.08 USD), NVIDIA (+ 1.69 Prozent auf 187.97 USD), McDonalds (+ 0.77 Prozent auf 308.38 USD) und Coca-Cola (+ 0.77 Prozent auf 72.42 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Goldman Sachs (-3.84 Prozent auf 918.00 USD), Caterpillar (-3.75 Prozent auf 624.12 USD), American Express (-2.39 Prozent auf 359.23 USD), JPMorgan Chase (-2.14 Prozent auf 297.14 USD) und Walt Disney (-1.80 Prozent auf 111.17 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 18’010’610 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3.795 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.28 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Analysen zu Verizon Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:35 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
10:24 SMI-Anleger bleiben skeptisch
09:28 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
07:35 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’383.50 18.90 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’147.13 23.01.2026 17:30:03
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
DroneShield-Aktie verliert: Freigabe von Performance-Optionen verunsichert Anleger
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Minus
Nestlé-Aktie tiefer: Strafuntersuchung nach Säuglingstod
Rally bei Gold, Silber & Kupfer: Wird sich der Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?
Zurich-Aktie fester: Beazley lehnt auch verbesserte Offerte ab

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 04/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 04/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 49’069.72 -0.64%

finanzen.net News

Datum Titel
19:55 Aktien New York: Dow tiefer und Techs stärker am Ende einer turbulenten Woche
19:47 Internet in einigen Teilen Irans wieder funktionsfähig
19:09 Nach Mercosur-Streit: Grünen-Spitze für mehr Handelsabkommen
19:00 Genaue Förderbedingungen für Hybrid-Autos noch unklar
18:44 ROUNDUP 2/Iran: Exekutionen sind nicht gestoppt - Kriegssorge wächst
18:42 ROUNDUP 2: 'Monstersturm' zieht auf - Millionen in den USA gewarnt
18:40 ROUNDUP/Aktien Wien Schluss: Moderate Verluste
18:29 Börse Wien Schluss: Moderate Verluste
18:28 US-Anleihen kaum verändert
18:13 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Turbulente Woche endet schwächer