Freitagshandel in New York: Dow Jones letztendlich fester

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 37’466.11 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 10.942 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.040 Prozent auf 37’425.28 Punkte an der Kurstafel, nach 37’440.34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 37’323.82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 37’623.62 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0.266 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 36’124.56 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 05.10.2023, den Wert von 33’119.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 32’930.08 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 3.09 Prozent auf 25.01 USD), Verizon (+ 2.11 Prozent auf 40.20 USD), Boeing (+ 1.66 Prozent auf 249.00 USD), Home Depot (+ 1.28 Prozent auf 342.94 USD) und Dow (+ 1.16 Prozent auf 54.82 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1.47 Prozent auf 537.38 USD), IBM (-1.06 Prozent auf 159.16 USD), McDonalds (-0.94 Prozent auf 288.99 USD), Procter Gamble (-0.83 Prozent auf 147.42 USD) und Honeywell (-0.67 Prozent auf 203.53 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’512’683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.622 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.03 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch