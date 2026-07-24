Freitagshandel in New York: Anleger lassen S&P 500 am Freitagnachmittag steigen

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.35 Prozent stärker bei 7’434.42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62.143 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.018 Prozent auf 7’409.62 Punkte an der Kurstafel, nach 7’408.30 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’460.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7’397.57 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0.731 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’358.22 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’165.08 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 6’363.35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.40 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Digital Realty Trust (+ 13.55 Prozent auf 203.64 USD), Schlumberger (+ 10.29 Prozent auf 52.08 USD), DXC Technology (+ 8.52) Prozent auf 10.06 USD), Equinix (+ 6.33 Prozent auf 1’098.99 USD) und International Paper (+ 6.15 Prozent auf 40.24 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Cerebras Systems (-9.06 Prozent auf 200.07 USD), Sandisk (-7.72 Prozent auf 1’486.00 USD), Coherent (-7.56 Prozent auf 289.54 USD), CH Robinson Worldwide (-7.32 Prozent auf 190.46 USD) und Lumentum (-6.93 Prozent auf 775.90 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 22’086’102 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.508 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Perrigo Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch