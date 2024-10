Freitagshandel in London: So performt der FTSE 100 aktuell

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.01 Prozent fester bei 8’283.60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.580 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 8’282.52 Punkten, nach 8’282.52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8’234.17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’293.59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0.447 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, wurde der FTSE 100 mit 8’269.60 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.07.2024, den Wert von 8’241.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7’412.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7.28 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8’474.41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’404.08 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Standard Chartered (+ 4.21 Prozent auf 8.31 GBP), NatWest Group (+ 3.85 Prozent auf 3.42 GBP), Barclays (+ 3.44 Prozent auf 2.27 GBP), Schroders (+ 3.23 Prozent auf 3.58 GBP) und DCC (+ 2.66 Prozent auf 52.10 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil SSE (-2.83 Prozent auf 18.37 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1.97 Prozent auf 72.25 GBP), National Grid (-1.70 Prozent auf 9.96 GBP), United Utilities (-1.69 Prozent auf 10.17 GBP) und Severn Trent (-1.63 Prozent auf 25.56 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44’747’757 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 220.763 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.31 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch