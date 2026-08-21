Freitagshandel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag

Am Freitag klettert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0.00 Prozent auf 10’747.90 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.207 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’748.07 Punkte an der Kurstafel, nach 10’748.16 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’786.55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’734.92 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0.019 Prozent abwärts. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 21.07.2026, den Wert von 10’585.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’443.47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’309.20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.01 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 6.44 Prozent auf 0.85 GBP), Antofagasta (+ 6.23 Prozent auf 39.37 GBP), Endeavour Mining (+ 4.11 Prozent auf 46.81 GBP), Anglo American (+ 3.00 Prozent auf 40.85 GBP) und Fresnillo (+ 2.25 Prozent auf 32.39 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Experian (-2.24 Prozent auf 29.00 GBP), GSK (-2.23 Prozent auf 18.78 GBP), Smith Nephew (-2.05 Prozent auf 10.52 GBP), InterContinental Hotels Group (-1.35 Prozent auf 157.65 USD) und Games Workshop Group (-1.13 Prozent auf 185.38 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 15’481’230 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 299.954 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch