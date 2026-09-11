BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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11.09.2026 17:58:15
Freitagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester
Das machte das Börsenbarometer in London am Freitag zum Handelsende.
Zum Handelsschluss legte der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.39 Prozent auf 10’650.44 Punkte zu. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.183 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 10’608.95 Punkten, nach 10’608.92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’714.67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’602.13 Zählern.
FTSE 100 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1.67 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 11.08.2026, einen Wert von 10’844.19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’303.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’297.58 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.03 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell NatWest Group (+ 2.26 Prozent auf 6.98 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2.17 Prozent auf 136.70 GBP), Barclays (+ 1.94 Prozent auf 4.94 GBP), Endeavour Mining (+ 1.93 Prozent auf 45.93 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 1.88 Prozent auf 1.11 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-3.22 Prozent auf 82.38 GBP), Sage (-2.22 Prozent auf 9.58 GBP), Smith Nephew (-1.66 Prozent auf 10.09 GBP), Next (-1.54 Prozent auf 146.85 GBP) und BAE Systems (-1.33 Prozent auf 18.98 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 67’382’311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309.660 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Mit 14.84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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