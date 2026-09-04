Freitagshandel in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Plus

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.02 Prozent stärker bei 10’834.09 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.199 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent tiefer bei 10’831.45 Punkten in den Freitagshandel, nach 10’831.52 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’843.12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’791.43 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0.088 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’879.38 Punkte. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 10’360.32 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’216.87 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.87 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Computacenter (+ 3.02 Prozent auf 55.32 GBP), Vodafone Group (+ 2.37 Prozent auf 1.25 GBP), Kingfisher (+ 2.10 Prozent auf 3.04 GBP), Fresnillo (+ 1.61 Prozent auf 32.13 GBP) und Melrose Industries (+ 1.51 Prozent auf 5.05 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Experian (-3.30 Prozent auf 28.46 GBP), Rentokil Initial (-1.85 Prozent auf 3.45 GBP), IG Group (-1.82 Prozent auf 13.36 GBP), RELX (-1.53 Prozent auf 26.34 GBP) und Croda International (-1.35 Prozent auf 32.87 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11’509’271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 308.826 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch