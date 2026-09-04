Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|FTSE 100 im Fokus
|
04.09.2026 12:26:17
Freitagshandel in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Plus
Das macht das Börsenbarometer in London.
Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.02 Prozent stärker bei 10’834.09 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.199 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent tiefer bei 10’831.45 Punkten in den Freitagshandel, nach 10’831.52 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’843.12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’791.43 Punkten lag.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0.088 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’879.38 Punkte. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 10’360.32 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’216.87 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.87 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Computacenter (+ 3.02 Prozent auf 55.32 GBP), Vodafone Group (+ 2.37 Prozent auf 1.25 GBP), Kingfisher (+ 2.10 Prozent auf 3.04 GBP), Fresnillo (+ 1.61 Prozent auf 32.13 GBP) und Melrose Industries (+ 1.51 Prozent auf 5.05 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Experian (-3.30 Prozent auf 28.46 GBP), Rentokil Initial (-1.85 Prozent auf 3.45 GBP), IG Group (-1.82 Prozent auf 13.36 GBP), RELX (-1.53 Prozent auf 26.34 GBP) und Croda International (-1.35 Prozent auf 32.87 GBP).
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11’509’271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 308.826 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs
|
12:26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
27.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.08.26
|FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Croda International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Croda International PLC Registered Shs
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’828.49
|-0.03%
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit leichten Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich leicht aufwärts. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.