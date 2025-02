Freitagshandel in London: FTSE 100 in der Verlustzone

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0.27 Prozent leichter bei 8’741.41 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.828 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 8’764.72 Punkten, nach 8’764.72 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8’730.15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8’767.73 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0.470 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 14.01.2025, einen Wert von 8’201.54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8’071.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2024, lag der FTSE 100 noch bei 7’568.40 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5.83 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8’820.93 Punkten. Bei 8’160.60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Entain (+ 7.17 Prozent auf 7.47 GBP), Flutter Entertainment (+ 5.15 Prozent auf 231.54 GBP), Glencore (+ 2.85 Prozent auf 3.55 GBP), Antofagasta (+ 2.80 Prozent auf 18.94 GBP) und Fresnillo (+ 2.65 Prozent auf 8.19 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil NatWest Group (-3.66 Prozent auf 4.21 GBP), International Consolidated Airlines (-2.35 Prozent auf 3.39 GBP), Schroders (-2.10 Prozent auf 3.76 GBP), RELX (-2.03 Prozent auf 40.51 GBP) und Vodafone Group (-1.81 Prozent auf 0.66 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 28’349’479 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 222.729 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

2025 hat die Frasers Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

