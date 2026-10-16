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FTSE 100-Performance im Fokus 16.10.2026 12:26:16

Freitagshandel in London: FTSE 100 gibt am Freitagmittag nach

Freitagshandel in London: FTSE 100 gibt am Freitagmittag nach

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Freitagmittag.

AstraZeneca
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Am Freitag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0.06 Prozent auf 10’833.75 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 3.226 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.010 Prozent auf 10’839.22 Punkte an der Kurstafel, nach 10’840.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’796.71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’840.62 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2.67 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’688.47 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Stand von 10’572.24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’436.09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.87 Prozent aufwärts. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell WPP 2012 (+ 4.52 Prozent auf 4.19 GBP), Babcock International (+ 3.73 Prozent auf 9.63 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2.38 Prozent auf 109.77 USD), Weir Group (+ 2.37 Prozent auf 26.76 GBP) und Pearson (+ 2.14 Prozent auf 13.82 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Lloyds Banking Group (-2.13 Prozent auf 1.04 GBP), Antofagasta (-1.99 Prozent auf 33.58 GBP), NatWest Group (-1.99 Prozent auf 6.61 GBP), Severn Trent (-1.93 Prozent auf 31.54 GBP) und AstraZeneca (-1.76 Prozent auf 124.74 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35’019’376 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288.750 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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