Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus

Letztendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 1.62 Prozent höher bei 18’111.92 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90.569 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.506 Prozent auf 17’912.94 Punkte an der Kurstafel, nach 17’822.81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17’912.94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18’172.76 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0.760 Prozent nach. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 18’560.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’074.65 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 17’561.34 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.36 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8.47 Prozent auf 26.90 EUR), secunet Security Networks (+ 8.30 Prozent auf 267.50 EUR), HelloFresh (+ 6.88 Prozent auf 2.69 EUR), GFT SE (+ 6.24 Prozent auf 27.25 EUR) und Drägerwerk (+ 4.67 Prozent auf 116.60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen SCHOTT Pharma (-4.67 Prozent auf 23.50 EUR), Vincorion (-2.44 Prozent auf 17.56 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.37 Prozent auf 72.00 EUR), EVOTEC SE (-1.35 Prozent auf 2.77 EUR) und Nagarro SE (-1.21 Prozent auf 77.30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2’049’178 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4.220 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch