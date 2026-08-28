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XETRA-Handel im Blick 28.08.2026 17:58:11

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Energiekontor
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Letztendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 0.24 Prozent höher bei 18’998.82 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 94.254 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.149 Prozent auf 18’980.86 Punkte an der Kurstafel, nach 18’952.55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18’980.86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19’064.67 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 2.45 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 18’352.55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 19’089.71 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 16’964.16 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.47 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 3.85 Prozent auf 75.50 EUR), PVA TePla (+ 2.66 Prozent auf 30.86 EUR), TeamViewer (+ 2.57 Prozent auf 7.18 EUR), CEWE Stiftung (+ 2.32 Prozent auf 106.00 EUR) und SMA Solar (+ 2.23 Prozent auf 57.25 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5.86 Prozent auf 63.50 EUR), Energiekontor (-4.86 Prozent auf 26.45 EUR), LPKF Laser Electronics (-4.35 Prozent auf 13.20 EUR), Vincorion (-2.73 Prozent auf 20.31 EUR) und STO SE (-2.46 Prozent auf 95.00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’173’687 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX mit 4.064 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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