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09.10.2026 15:58:16
Freitagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen nachmittags zu
So bewegt sich der SDAX am Nachmittag.
Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 1.79 Prozent auf 18’142.67 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90.569 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.506 Prozent auf 17’912.94 Punkte an der Kurstafel, nach 17’822.81 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18’172.76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17’912.94 Einheiten.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 0.592 Prozent nach. Der SDAX stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 18’560.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der SDAX bei 18’074.65 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 17’561.34 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4.53 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten verzeichnet.
SDAX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 7.92 Prozent auf 2.71 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7.74 Prozent auf 26.72 EUR), GFT SE (+ 5.65) Prozent auf 27.10 EUR), secunet Security Networks (+ 5.06 Prozent auf 259.50 EUR) und Südzucker (+ 4.90 Prozent auf 12.42 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SCHOTT Pharma (-3.85 Prozent auf 23.70 EUR), OHB SE (-1.52 Prozent auf 155.80 EUR), Nagarro SE (-0.58 Prozent auf 77.80 EUR), PNE (-0.28 Prozent auf 7.14 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 0.00 Prozent auf 43.30 EUR).
Die teuersten Konzerne im SDAX
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 992’335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.220 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.54 erwartet. Mit 8.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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