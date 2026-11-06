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06.11.2026 15:58:16
Freitagshandel in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab
So bewegt sich der DAX am Freitag.
Am Freitag notiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 2.32 Prozent leichter bei 25’714.42 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.195 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1.54 Prozent auf 25’919.48 Punkte an der Kurstafel, nach 26’325.01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26’061.64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’617.54 Punkten verzeichnete.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0.342 Prozent zurück. Der DAX lag vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 25’449.19 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Stand von 26’140.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23’734.02 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.79 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’692.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3.32 Prozent auf 117.62 EUR), Infineon (+ 0.96 Prozent auf 46.39 EUR), RWE (+ 0.32 Prozent auf 57.24 EUR), Commerzbank (+ 0.05 Prozent auf 38.75 EUR) und QIAGEN (+ 0.01 Prozent auf 45.28 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4.97 Prozent auf 57.38 EUR), Daimler Truck (-4.72 Prozent auf 39.93 EUR), Hannover Rück (-4.70 Prozent auf 292.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3.94 Prozent auf 571.20 EUR) und Rheinmetall (-3.92 Prozent auf 808.50 EUR) unter Druck.
DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 3’373’090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 241.943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.83 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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