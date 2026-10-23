Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Am Freitag verliert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 1.18 Prozent auf 25’073.43 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.126 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.182 Prozent schwächer bei 25’325.58 Punkten, nach 25’371.75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25’071.78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’329.32 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 1.83 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der DAX auf 25’410.63 Punkte taxiert. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 24’763.12 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 24’207.79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.18 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Beiersdorf (+ 2.95 Prozent auf 84.56 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.68 Prozent auf 149.30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.30 Prozent auf 40.08 EUR), Fresenius SE (+ 1.10 Prozent auf 45.81 EUR) und Zalando (+ 0.95 Prozent auf 26.48 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil MTU Aero Engines (-5.08 Prozent auf 315.90 EUR), Deutsche Telekom (-3.48 Prozent auf 25.27 EUR), RWE (-3.03 Prozent auf 55.12 EUR), Siemens Energy (-2.80 Prozent auf 118.78 EUR) und Merck (-1.98 Prozent auf 143.45 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’744’720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 235.565 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.25 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch