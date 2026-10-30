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30.10.2026 12:26:14
Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit Abgaben
Der DAX gibt am Freitag nach.
Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.48 Prozent tiefer bei 25’914.74 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.130 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.350 Prozent auf 25’948.61 Punkte an der Kurstafel, nach 26’039.68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’877.53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’026.20 Zählern.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 2.69 Prozent zu. Der DAX wies vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Wert von 25’199.19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der DAX mit 25’612.03 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24’118.89 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.60 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 4.00 Prozent auf 49.88 EUR), Beiersdorf (+ 2.97 Prozent auf 83.20 EUR), Henkel vz (+ 2.44 Prozent auf 80.60 EUR), Symrise (+ 2.16 Prozent auf 93.74 EUR) und Scout24 (+ 2.05 Prozent auf 84.50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-5.87 Prozent auf 128.28 EUR), Infineon (-4.30 Prozent auf 51.69 EUR), HOCHTIEF (-2.55 Prozent auf 374.40 EUR), Deutsche Bank (-2.44 Prozent auf 30.40 EUR) und Siemens (-2.37 Prozent auf 267.25 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im DAX
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’506’169 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235.847 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf
Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.88 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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