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16.10.2026 15:58:12
Freitagshandel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen nachmittags zu
So bewegt sich der DAX am Freitag.
Am Freitag geht es im DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1.15 Prozent auf 25’675.28 Punkte nach oben. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.101 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.444 Prozent auf 25’495.28 Punkte an der Kurstafel, nach 25’382.62 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25’682.47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’466.09 Punkten verzeichnete.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 1.86 Prozent zu. Der DAX lag vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 25’537.75 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 24’915.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24’272.19 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 6.26 Prozent auf 1’090.20 EUR), BMW (+ 3.66 Prozent auf 57.14 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.35 Prozent auf 69.06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3.29 Prozent auf 41.26 EUR) und Fresenius SE (+ 2.93 Prozent auf 45.14 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Beiersdorf (-0.32 Prozent auf 81.30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.18 Prozent auf 543.80 EUR), Siemens (-0.17 Prozent auf 270.20 EUR), Vonovia SE (-0.12 Prozent auf 16.75 EUR) und Infineon (-0.04 Prozent auf 52.45 EUR) unter Druck.
DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4’230’315 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 227.308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.15 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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