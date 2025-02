Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.08 Prozent tiefer bei 4’657.72 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.169 Prozent tiefer bei 4’653.75 Punkten in den Handel, nach 4’661.65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4’662.83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’650.72 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 1.65 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 07.01.2025, bei 4’381.92 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 07.11.2024, mit 4’319.22 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 07.02.2024, mit 4’235.22 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 7.35 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’666.85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’291.01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Glencore (+ 1.15 Prozent auf 3.59 GBP), BP (+ 1.02 Prozent auf 4.33 GBP), UniCredit (+ 0.68 Prozent auf 46.31 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.65 Prozent auf 49.92 CHF) und Enel (+ 0.57 Prozent auf 6.92 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil GSK (-1.84 Prozent auf 14.52 GBP), AstraZeneca (-1.66 Prozent auf 115.90 GBP), Diageo (-0.55 Prozent auf 22.40 GBP), BASF (-0.39 Prozent auf 48.16 EUR) und Richemont (-0.20 Prozent auf 176.55 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5’905’005 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 378.027 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.40 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch