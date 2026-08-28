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Index im Fokus 28.08.2026 15:58:17

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone

Aktuell zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

ABB
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Um 15:41 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0.42 Prozent auf 5’464.33 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.295 Prozent auf 5’457.66 Punkte an der Kurstafel, nach 5’441.59 Punkten am Vortag.

Bei 5’476.78 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’457.66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0.331 Prozent nach. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 5’439.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der STOXX 50 bei 5’186.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’581.75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.23 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2.12 Prozent auf 195.10 CHF), Enel (+ 1.48 Prozent auf 9.48 EUR), Allianz (+ 1.39 Prozent auf 451.40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.39 Prozent auf 80.38 CHF) und Siemens (+ 1.27 Prozent auf 290.60 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Roche (-1.68 Prozent auf 357.90 CHF), Rheinmetall (-1.23 Prozent auf 1’158.80 EUR), AstraZeneca (-1.06 Prozent auf 119.86 GBP), Novartis (-0.80 Prozent auf 123.64 CHF) und RELX (-0.75 Prozent auf 26.48 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9’803’070 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577.202 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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