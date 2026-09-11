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11.09.2026 15:58:15
Freitagshandel in Europa: Pluszeichen im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 macht heute Gewinne.
Um 15:41 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.96 Prozent auf 6’329.14 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.367 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.360 Prozent auf 6’291.52 Punkte an der Kurstafel, nach 6’268.97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6’341.44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’285.11 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0.874 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 6’551.22 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Stand von 6’056.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’386.77 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.18 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2.81 Prozent auf 57.37 EUR), Siemens (+ 2.67 Prozent auf 265.00 EUR), Siemens Energy (+ 2.39) Prozent auf 144.18 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.13 Prozent auf 6.82 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2.01 Prozent auf 28.44 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-2.76 Prozent auf 51.87 EUR), Rheinmetall (-2.65 Prozent auf 989.50 EUR), Deutsche Börse (-1.18 Prozent auf 276.40 EUR), Bayer (-0.78 Prozent auf 48.32 EUR) und Eni (-0.74 Prozent auf 24.01 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’678’056 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 577.202 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.73 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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