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|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
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23.10.2026 15:58:30
Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste
Der Euro STOXX 50 notiert am fünften Tag der Woche im Minus.
Um 15:40 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.93 Prozent tiefer bei 6’030.17 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5.344 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.122 Prozent auf 6’094.43 Punkte an der Kurstafel, nach 6’087.01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6’097.16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’028.00 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2.58 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’299.82 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’210.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’668.33 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.07 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 3.27 Prozent auf 27.30 EUR), BMW (+ 0.52 Prozent auf 57.78 EUR), Rheinmetall (+ 0.20 Prozent auf 1’017.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.04 Prozent auf 556.80 EUR) und Siemens (+ 0.02 Prozent auf 255.75 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-3.48 Prozent auf 25.27 EUR), Siemens Energy (-2.80 Prozent auf 118.78 EUR), Infineon (-1.96 Prozent auf 48.91 EUR), Deutsche Börse (-1.95 Prozent auf 311.00 EUR) und Allianz (-1.87 Prozent auf 424.50 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3’744’720 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 575.737 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Im Euro STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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