Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’309 -0.4%  SPI 20’138 -0.3%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 26’048 0.3%  Euro 0.9349 0.0%  EStoxx50 6’439 0.3%  Gold 4’597 1.7%  Bitcoin 61’776 5.7%  Dollar 0.7983 -0.3%  Öl 94.1 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ceconomy-Aktie stabil: JD.com kommt EU bei geplanter Übernahme mit Zugeständnissen entgegen
Moody's bekräftigt RWE-Rating "Baa2": Ausblick bleibt stabil - Aktie steigt
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Trotz Goldpreis-Rutsch: Tether baut Goldreserven weiter aus
Suche...

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Euro STOXX 50-Kursentwicklung 21.08.2026 12:26:29

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich

Der Euro STOXX 50 gewinnt aktuell an Fahrt.

DHL Group
52.39 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.25 Prozent fester bei 6’438.20 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.498 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.070 Prozent auf 6’426.58 Punkte an der Kurstafel, nach 6’422.06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’426.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’454.96 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1.68 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’285.63 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 21.05.2026, bei 5’960.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5’462.16 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10.05 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 1.76 Prozent auf 58.94 EUR), adidas (+ 1.46 Prozent auf 153.20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.29 Prozent auf 75.40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.94 Prozent auf 55.92 EUR) und Siemens Energy (+ 0.88 Prozent auf 153.92 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-2.18 Prozent auf 47.55 EUR), Airbus SE (-0.83 Prozent auf 203.20 EUR), Rheinmetall (-0.83 Prozent auf 1’152.60 EUR), Deutsche Bank (-0.42 Prozent auf 32.16 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.34 Prozent auf 6.80 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 878’104 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 581.056 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.2615 43.12 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group Neutral UBS AG
07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 DHL Group Hold Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:23 BNP Paribas: Vielfältige Chancen am europäischen Aktienmarkt
09:49 Marktüberblick: Kryptowährungen im Rallymodus
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 200-Tage-Linie
20.08.26 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’922.42 19.16 SXBVXU
Short 15’217.02 13.75 SQBT1U
Short 15’789.18 8.87 STBNIU
SMI-Kurs: 14’308.78 21.08.2026 13:10:36
Long 13’720.26 19.68 SPB50U
Long 13’400.36 13.62 SVBOKU
Long 12’842.85 8.92 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich
SpaceX-Aktie unter Abgabedruck: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/34: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/34. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
2. Quartal 2026: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So investierte David Einhorn im zweiten Quartal 2026
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.