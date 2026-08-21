Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
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21.08.2026 12:26:29
Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich
Der Euro STOXX 50 gewinnt aktuell an Fahrt.
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.25 Prozent fester bei 6’438.20 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.498 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.070 Prozent auf 6’426.58 Punkte an der Kurstafel, nach 6’422.06 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’426.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’454.96 Punkten.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1.68 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’285.63 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 21.05.2026, bei 5’960.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5’462.16 Punkte taxiert.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10.05 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 1.76 Prozent auf 58.94 EUR), adidas (+ 1.46 Prozent auf 153.20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.29 Prozent auf 75.40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.94 Prozent auf 55.92 EUR) und Siemens Energy (+ 0.88 Prozent auf 153.92 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-2.18 Prozent auf 47.55 EUR), Airbus SE (-0.83 Prozent auf 203.20 EUR), Rheinmetall (-0.83 Prozent auf 1’152.60 EUR), Deutsche Bank (-0.42 Prozent auf 32.16 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.34 Prozent auf 6.80 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 878’104 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 581.056 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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