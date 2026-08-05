FreightCar America hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FreightCar America hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FreightCar America 0.340 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 118.6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 113.1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch