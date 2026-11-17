Freiburg (awp) - Die Freiburger Kantonalbank (FKB) hat erstmals Ratings von der US-Ratingagentur Moody's erhalten. Die Agentur bewertet die langfristigen Einlagen der Bank mit der Bestnote Aaa und die kurzfristigen Einlagen mit P-1. Das Emittentenrating liegt bei Aa1, wie Moody's am Dienstag mitteilte. Der Ausblick ist stabil.

Moody's begründet die Bewertungen mit der starken Marktstellung der Bank im Kanton Freiburg, ihrer soliden Kapitalausstattung und der stabilen Ertragslage. Positiv wirkt sich zudem die Staatsgarantie des Kantons Freiburg aus, der alleiniger Eigentümer der Bank ist.

Als Risiken nennt die Ratingagentur die starke Abhängigkeit vom Zinsgeschäft sowie die Konzentration auf den regionalen Immobilien- und Kreditmarkt. Der stabile Ausblick widerspiegelt die Erwartung, dass die Bank ihre solide Finanzlage beibehält und die Kreditwürdigkeit des Kantons Freiburg stabil bleibt.

to/hr