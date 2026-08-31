Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.58 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered 0.760 DKK je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 50.0 Millionen DKK gegenüber 39.6 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch