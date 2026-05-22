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22.05.2026 06:37:00
Freesia Macross: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Freesia Macross stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 18.80 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Freesia Macross 6.85 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.66 Milliarden JPY – eine Minderung von 9.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.82 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 38.30 JPY. Im Vorjahr waren 20.15 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 6.97 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 6.87 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.ch
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