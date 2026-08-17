Freesia Macross öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Freesia Macross hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Freesia Macross hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11.31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7.01 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Freesia Macross in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7.66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.59 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.72 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch