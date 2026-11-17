Freesia Macross liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Freesia Macross die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6.13 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7.38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.86 Prozent auf 1.92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch