Freeport-McMoRan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Freeport-McMoRan hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 38.77 Milliarden BRL gegenüber 37.15 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch