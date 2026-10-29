Freeport-McMoRan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Freeport-McMoRan veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Freeport-McMoRan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.460 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Freeport-McMoRan 7.55 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch