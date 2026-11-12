Freenome stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Freenome hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch