freenet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

freenet veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.320 USD je Aktie erzielt worden.

freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 873.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 689.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch